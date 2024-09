Eurotech, Alantra taglia target price e conferma Hold

Alantra

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (dai precedenti 1,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 10%.Gli analisti scrivono che il margine lordo continua a mostrare cifre record, riflettendo l'del gruppo con l'EBITDA rettificato che ha raggiunto il pareggio nel 2° trimestre. Il calo delle vendite, ampiamente influenzato dall'eliminazione graduale negli Stati Uniti del business embedded, è migliorato sequenzialmente su base trimestrale nonostante il contesto difficile.Secondo Alantra, ènei prossimi trimestri. Data la sua redditività interessante, questo segmento potrebbe aiutare a ridurre la leva finanziaria e rafforzare le operazioni aziendali complessive, prima di qualsiasi potenziale M&A negli Stati Uniti, che potrebbe consolidare ulteriormente la presenza del gruppo in quest'area strategica.Il broker hasulle vendite FY24 del 10,7%, riflettendo vendite più deboli in Edge AIoT. Il fatturato FY25-26 è stato adeguato di conseguenza. Ha anche ridotto l'EBITDA FY24 a 0,5 milioni di euro negativi da 0,8 milioni di euro positivi, poiché il miglioramento del GM e le riduzioni dei costi dovrebbero compensare solo parzialmente il calo dei volumi. Tutto sommato, prevede che le vendite FY24 raggiungeranno 69 milioni di euro (-26% anno su anno), implicando un calo del -13% nel 2H24. Si prevede che l'utile raggiungerà il pareggio l'anno prossimo. Il debito netto dovrebbe ridursi gradualmente, puntando a 2,1x EBITDA nel 2026."Mentre la richiesta di un aumento di capitale da parte degli azionisti potrebbe accelerare le opportunità di crescita inorganica "must-have" negli Stati Uniti (con l'assemblea degli azionisti fissata per il 15 ottobre), crediamo che il gruppo debbaed essere pronto a migliorare la visibilità aziendale una volta che le condizioni di mercato miglioreranno", si legge nella ricerca.