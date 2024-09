Svizzera, previsioni governo: PIL inferiore alla media, inflazione sotto le attese

(Teleborsa) - Il gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali conferma che(PIL al netto degli eventi sportivi: 1,2%, previsione invariata). Nel 2025 la crescita dovrebbe accelerare moderatamente (1,6%, previsione di giugno: 1,7%), complice una graduale ripresa dell'economia mondiale. È probabile che l'inflazione scenda ulteriormente.Neldel 2024 il PIL della Svizzera è cresciuto notevolmente, sostenuto principalmente dall'e dalle forti esportazioni di beni. Ciò contrasta con il debole sviluppo del resto del settore industriale e della domanda interna.Gli sviluppi contenuti, in particolare nei Paesi europei, e l'apprezzamento reale del franco svizzero negli ultimi mesi stanno facendo rallentare i settori dell'export svizzero che sono esposti all'andamento congiunturale e ai tassi di cambio. Ciononostante, per tutto il 2024 il Gruppo di esperti prevede una, riconducibile in gran parte al 2° trimestre eccezionalmente forte.A livello nazionale, la crescita è sostenuta soprattutto dalla spesa per i consumi. I dati e le informazioni più recenti sui prezzi al consumo suggeriscono che l'inflazione scenderà più rapidamente di quanto previsto finora. L'(previsione di giugno: 1,4%) e allo 0,7% nel 2025 (previsione di giugno: 1,1%). Inoltre l'occupazione dovrebbe continuare a crescere, seppur con una dinamica più lenta. Nel complesso, si ipotizza che tutto ciò sosterrà i consumi privati. Viceversa, è probabile che gli investimenti diminuiranno: l'utilizzo delle capacità produttive industriali è basso e il volume degli ordinativi è debole.