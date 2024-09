Wall Street tonica il giorno dopo la Federal Reserve

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

energia

utilities

beni di consumo per l'ufficio

Salesforce

Caterpillar

Apple

Goldman Sachs

Procter & Gamble

Merck

Coca Cola

IBM

Tesla Motors

Advanced Micro Devices

AirBnb

Baker Hughes Company

Dollar Tree

O'Reilly Automotive

American Electric Power Company

Exelon

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, dopo la decisione della Fed di procedere con un maxi taglio dei tagli interesse. Si tratta del primo taglio in quattro anni. Il presidente, nel corso della consueta conferenza stampa post riunione, ha aperto alla possibilità di ridurre ancora il costo del denaro dello 0,5% entro la fine dell’anno.Sul fronte macroeconomico, i dati sul mercato del lavoro, osservati speciali insieme all'inflazione dalla Fed, mostrano un calo oltre attese delle nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. Sopra le stime anche l'attività manifatturiera nel distretto Fed di Philadelphia.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dell'1,42%; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 5.725 punti. Effervescente il(+2,95%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'(+2,11%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,49%),(+2,21%) e(+2,18%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,66%) e(-0,41%).Al top tra i(+5,33%),(+5,01%),(+3,75%) e(+3,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,95%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,41%.Tentenna, che cede l'1,37%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,13%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,27%),(+6,91%),(+6,67%) e(+6,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,74%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,49%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -259 Mld $; preced. -241 Mld $)14:30: PhillyFed (atteso -0,8 punti; preced. -7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 231K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,6%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,5%).