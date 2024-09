BCE, Lagarde: incertezza che ci attende ancora forte, obiettivi fondamentali invariati

(Teleborsa) - "Per gestire l'incertezza, abbiamo, non solo sulle previsioni di inflazione ma anche sulle dinamiche dell'inflazione di fondo e sull'intensità della trasmissione. Tale assetto haa calibrare il percorso dei tassi nell'ultima fase del ciclo di rialzo durante la quale abbiamo mantenuto i tassi sul livello massimo e, più di recente, all'inizio della fase di allentamento della politica monetaria". Lo ha affermato, presidente della Banca centrale europea (BCE), ad un evento a Washington DC organizzato dal Fondo monetario internazionale."I nostri interventi risoluti di politica monetaria ci hanno permesso di mantenere ancorate le aspettative di inflazione, che dovrebbe tornare al 2% nella seconda metà del prossimo anno - ha aggiunto - Data l'entità dello shock inflazionistico, questo"."Ma- ha detto la numero uno dalla BCE - L'economia sta attualmente attraversando una profonda trasformazione, il cui impatto va analizzato e compreso".In un contesto di mutamenti veloci e significativi per l'economia, "è importante sottolineare che gli. Anziché costringerci a ricercare equilibri sofferti, come avvenuto un secolo fa, le nostre strategie di politica monetaria si sono dimostrate efficaci, mitigando i compromessi tra inflazione e occupazione"."Se entreremo in un'epoca in cui l'inflazione è più volatile e la trasmissione della politica monetaria più incerta, sarà essenziale mantenere questaper il processo di formazione dei prezzi", ha sostenuto Lagarde.