Enea, Italia in Classe A: il roadshow “Humanizing Energy” fa tappa a Foggia

(Teleborsa) - Riparte dail roadshowrealizzato danell’ambito del Programma nazionale sull’, promosso dal. L’iniziativa, in programma(ore 9.00 – 17.00), è organizzata in collaborazione con il Comune di Foggia, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia e l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Foggia.La giornata sarà dedicata ai vantaggi derivanti dal miglioramento dell’efficienza energetica su scala urbana, con un approfondimento sulle interconnessioni tra trasformazione degli spazi, cambiamento comportamentale negli usi finali dell’energia e coesione sociale. Numerosi i temi in campo, tra i quali laanalizzata attraverso la lente dell’, paradigma centrale nell’edilizia del futuro, il ruolo degli edifici della PA nell’ambito della Direttiva EPDB e le linee guida realizzate da ENEA in merito all’installazione di tetti e pareti verdi per gli edifici.La tappa delsarà l’occasione per presentare il, che vede ENEA tra i partner e ha come obiettivo lanel comune di Margherita di Savoia (provincia di Barletta-Andria-Trani).Tra i protagonisti dellache prenderà parte alla tavola rotonda "Humanizing Energy - Progetti e Lessici per la transizione energetica", l’assessore allaricercatori ENEA, rappresentanti del sistema produttivo e del mondo accademico. In chiusura la tavola rotonda "La creazione della filiera energetica - il caso Puglia" che vedrà la partecipazione di dell’assessore alle Politiche Energetiche, Sicurezza e Legalità, Giulio De Santis.Nei mesi scorsi il roadshow ha fatto tappa ae, prossimamente, coinvolgerà altre città come