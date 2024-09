UE, prestito fino a 35 miliardi di euro per Ucraina. Sfruttati asset russi immobilizzati

(Teleborsa) - Laha proposto un pacchetto completo di assistenza finanziaria per l'Ucraina, composto da un meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina fino a 45 miliardi di euro e da un(Macro-Financial Assistance, MFA) fino aIl pacchetto sfrutta i, inviando un chiaro segnale che l'onere della ricostruzione dell'Ucraina sarà sostenuto dai responsabili della sua distruzione. Questo approccio sarà applicato per la prima volta in modo strutturato e su tale scala tra i creditori dell'UE e del G7, garantendo un sostegno finanziario stabile e a lungo termine per la ripresa e la resilienza dell'Ucraina.La Commissione propone innanzitutto di istituire un meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina che sosterrà l'UE e i partner del G7 nell'emissione diall'Ucraina. Il meccanismo offrirà all'Ucraina un sostegno finanziato sfruttando il contributo finanziario raccolto su profitti straordinari derivanti daL'Ucraina può utilizzare questo sostegno perche partecipano all'iniziativa "Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine" (ERA) del G7.Come contributo dell'UE a questi prestiti nell'ambito dell'iniziativa ERA, la Commissione propone un prestito MFA eccezionale fino a 35 miliardi di euro. Questo sostegno finanziario è fondamentale per, che sono aumentate notevolmente di fronte all'aggressione russa intensificata e prolungata, anche nell'ambito dell'accordo Extended Fund Facility del FMI. L'importo del prestito rimanente coperto deve essere fornito da altri partner del G7.Questo pacchetto finanziario completo rispetta gli impegni presi durante ilil 15 giugno e durante il Consiglio europeo del 27 giugno.I fondi saranno erogati tramite un prestito a condizioni estremamente agevolate, che sarà disponibile probabilmente già nel 2024, con, da rimborsare in un periodo massimo di 40 anni.La proposta richiede l'approvazione dele di una maggioranza qualificata degli Stati membri dell'UE inprima di entrare in vigore. In considerazione dell'urgenza della proposta, la Commissione lavorerà a stretto contatto con i colegislatori per garantire una rapida adozione."La proposta odierna segna unall'Ucraina - ha commentato- Stiamo rispettando l'accordo dei leader del G7 su un prestito di 50 miliardi di dollari all'Ucraina da rimborsare utilizzando gli straordinari profitti inattesi derivanti dagli asset sovrani russi immobilizzati. Ciò garantirà che l'Ucraina abbia le risorse finanziarie necessarie per affrontare le sfide in corso poste dall'aggressione implacabile della Russia. Questo pacchetto non solo rafforza la resilienza economica dell'Ucraina, ma ribadisce anche il fermo impegno dell'UE a sostenere l'Ucraina nella sua lotta per la libertà e la democrazia".Dall'inizio della guerra, l'UE e i suoi Stati membri hannoin assistenza umanitaria, finanziaria e militare all'Ucraina.Ciò include: 45,6 miliardi di euro abilitati dal bilancio dell'UE in, risposta alla crisi, assistenza economica, di ripresa e umanitaria, nonché prestiti e garanzie di bilancio; 12,2 miliardi di euro indai 27 Stati membri dell'UE; 43,5 miliardi di euro in, compresi i finanziamenti del Fondo europeo per la pace.Inoltre, l'UE e i suoi Stati membri hanno mobilitato almeno 17 miliardi di euro perdall'Ucraina. Ciò porta il sostegno totale all'Ucraina e al suo popolo a 118,3 miliardi di euro.