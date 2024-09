Andamento positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,76%), positiva la giornata per Softlab

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Telecom Italia

Inwit

listino milanese

Rai Way

bassa capitalizzazione

Softlab

(Teleborsa) - Andamento rialzista per l', nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 8.747,4, in crescita dello 0,76% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'è stabile a 318, dopo aver avviato la seduta a 318.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,88%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,74%.Tra le medie imprese quotate sul, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,59%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, bene, con un rialzo dell'1,94%.