FS Italiane, a Berlino la prima riunione UIC sotto la guida dell’ad FS Stefano Donnarumma

(Teleborsa) - Le principali sfide dele dellain generale al centro della prima riunione sotto la Presidenza di, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, del Comitato di Gestione Europea (EMC) della. L’incontro si è tenuto aalla vigilia dell’avvio di, la fiera internazionale leader per la tecnologia dei trasporti, in programma dal 24 al 27 settembre."Sono lieto di aver presieduto il primo incontro del Comitato di Gestione Europeo dell’UIC durante la mia presidenza, qui a InnoTrans a Berlino. Insieme ai maggiori leader europei del settore, abbiamo affrontato le principali sfide che il trasporto ferroviario europeo e il più ampio panorama della mobilità ci impongono: prima fra tutte la sicurezza delle persone e quindi delle infrastrutture su cui i cittadini si muovono, perché non c’è sviluppo senza salvaguardia. La crescita economica può essere realizzata solo se garantita, allo stesso tempo, dalla sostenibilità economico finanziaria, sociale e ambientale. Per questo, ci impegnamo dare forma al futuro dei trasporti per un mondo a zero emissioni di carbonio, migliorando il posizionamento del trasporto ferroviario e rafforzando il suo ruolo cruciale nella mobilità sostenibile", ha affermato l’AD e DG del Gruppo FS Italiane,Ildella UIC ha affrontato una serie di tematiche centrali definite nel piano d’azione 2024-2025, in particolare le tecnologie Digital Twins, l’FRMCS e il Ticketing, il sistema di vendita dei biglietti all’interno dell’Unione Europea.Larappresenta senza dubbio una svolta importante per il settore, in quanto offre diversi vantaggi in termini di efficienza, riduzione dei costi e supporto alla manutenzione. I suggerimenti elaborati dal gruppo di esperti, sotto la guida di FS, sono stati approvati e hanno dato il via a un ambizioso programma triennale, che si concentrerà sulla governance, sulla definizione di standard condivisi e sul coordinamento con altre modalità di trasporto.Il dibattito sulla, Future Railway Mobile Communication System, si è concentrato sui test che verranno effettuati a breve. Il programma Morane 2 riunisce tutti gli attori del settore nonché dell'ecosistema ferroviario, e coprirà un arco temporale di 30 mesi, durante i quali la tecnologia verrà sperimentata sia sulle linee ferroviarie convenzionali, sia su quelle ad alta velocità.Ospiti speciali della riunione sono stati i rappresentanti del, che hanno illustrato lo stato di avanzamento della transizione a FRMCS per garantire la compatibilità con il sistema ETCS. Inoltre, durante la riunione è stato confermato l’obiettivo del settore di fornire un piano d’azione sul, il sistema di vendita di biglietti all’interno dell’Unione Europea, che ne delinea le operazioni relative alla distribuzione da attuare entro il 2025.Nell'ambito di questo, le ferrovie continuano a lavorare affinché l’OSDM, un supporto chiave sviluppato dalla UIC in collaborazione con i suoi membri, venga riconosciuto a livello europeo come fattore determinante per i passeggeri. Sarà così possibile offrire un sistema di vendita di biglietti cumulativi all’interno dell’Unione Europea adattato alle esigenze delle imprese e dei clienti e aperto a tutti gli operatori della mobilità dei passeggeri.