REVO Insurance, azioni proprie a circa il 3,7% del capitale sociale

REVO Insurance

REVO Insurance

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 16 al 20 settembre 2024 haad un prezzo medio di 9,5432 euro, per uncomplessivo pari aAttualmente la Società ha in portafoglio un totale di 921.123 azioni proprie pari a circa il 3,741% circa del capitale sociale, comprendente le sole azioni ordinarie.Intanto, a Piazza Affari, si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 9,54 euro, per una discesa dello 0,42%.