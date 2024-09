Borse europee positive con nuove misure di stimolo in Cina

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Brunello Cucinelli

Iveco

Saipem

Banco BPM

Ferrari

DiaSorin

A2A

Italgas

Ariston Holding

Ferragamo

Banco di Desio e della Brianza

El.En

Safilo

ENAV

Reply

Philogen

(Teleborsa) -. Il sentiment sui mercati è migliorato dopo che questa mattina laper raggiungere l'obiettivo di crescita prefissato per quest'anno (5%), oltre che per garantire liquidità a sostegno del mercato azionario nazionale. Sempre sul fronte della banche centrali, l'istituto centrale australiano (RBA) ha mantenuto i tassi invariati a 4,35% (massimo da 12 anni) confermando l'approccio di contrasto all'inflazione.Sul fronte macroeconomico, ilper il quarto mese consecutivo, secondo quanto reso noto dall'Ifo, il cui indice è sceso a 85,4 a settembre da 86,6 di agosto.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,112. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,56%.Invariato lo, che si posiziona a +130 punti base, con ilche si attesta al 3,44%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,60%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,26%, e buona performance per, che cresce dell'1,40%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,45%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 35.961 punti. Guadagni frazionali per il(+0,4%); come pure, in moderato rialzo il(+0,2%).di Milano, troviamo(+4,16%),(+2,66%),(+2,36%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,56%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,12%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,02%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.di Milano,(+5,93%),(+4,01%),(+2,26%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,18%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,64%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,49%.