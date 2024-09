Innotrans 2024, MERMEC si rafforza nel settore del segnalamento

(Teleborsa) -, società di Angel Holding, leader globale nelle tecnologie avanzate per la sicurezza e la digitalizzazione del settore ferroviario, sbarca ad, la più grande fiera internazionale dedicata alla tecnologia dei trasporti, per presentare lenei campi della diagnostica, della manutenzione predittiva e della sicurezza ferroviaria.Nella prestigiosa cornice del, davanti una platea di principali rappresentanti dell'industria ferroviaria internazionale, MERMEC ha annunciato ildelle linee principalie dei business di segnalamentoUna operazione che segna unulteriormente la posizione di MERMEC nel settore del segnalamento ferroviario, con particolare attenzione ai(European Rail Traffic Management System), diventando ilA seguito di questa acquisizione, è stata costituita la società, con sede a Monaco di Baviera, che avrà unnella gestione delle operazioni e nella partecipazione a progetti strategici). In, la società riprende invece lo storico nomegloriosa compagnia francese che ha realizzato il 100% segnalamento AV in Francia, Sud Corea e Marocco e molti altri progetti anche in ambito linee convenzionali dalla Svezia al Portogallo all’Asia. La società conta un organico di oltre 600 ingegneri.Nel panel organizzato da MERMEC all’Axica di Berlino, il Direttore di DG Move EU Commission,, il CEO e General Manager di RFI,, il Direttore del CER,, il Direttore Generale UIC,, e il Direttore Generale of Digital Signalling di SNCF,, hanno ribadito la centralità dei programmi ferroviari dell’alta velocità e quindi dell'ERTMS nel nuovo programma di rilancio dell’UE., Presidente del Gruppo MERMEC e di ANGEL Holding, si è detto "orgoglioso di annunciare questa importante operazione all'interno dell'Axica, a fianco la storica Porta di Brandeburgo, davanti a 50 tra CEO, Presidenti, Direttori Generali, operatori e aziende del settore ferroviario". "Mermec é diventata negli ultimi anni il quarto player al mondo in ambito segnalamento ferroviario (ERTMS). Questa acquisizione - ha proseguito - consoliderà la nostra posizione di leadership nel settore della sicurezza ferroviaria a livello internazionale, grazie a uningegneristico, amministrativo e manodopera nei territori interessati dall’operazione.”, CEO e General Manager di RFI, ha sottolineato che "èal settore, al livello europeo, unae concedere il tempo necessario tra lo sviluppo di nuove tecnologie e la loro implementazione. Solo così possiamo assicurare l’interoperabilità dei sistemi dei vari paesi”., in visita presso lo stand di MERMEC a Innotrans, ha dichiarato "l'Italia sta diventando un. Le nostre aziende esportano innovazione, tecnologia e competenze in tutto il mondo con soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili, guadagnando riconoscimento e competitività nei mercati internazionali. Per consolidare e ampliare questa crescita, è fondamentale sostenere con investimenti strategici e politiche adeguate le nostre imprese, assicurando un ruolo sempre più centrale dell'Italia nello scenario globale".