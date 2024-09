Auto, Urso a confronto con Habeck: anticipare revisione regolamento CO2 al 2025

(Teleborsa) -, ha incontrato oggi in video conferenza da Bruxelles il vicecancelliere e ministro dell'economia e della protezione climatica,, per un confronto sullain Europa, alla vigilia del consiglio Competitività che si terrà domani a Bruxelles.Urso ha illustrato ad Habeck idi politica industriale europea per il settore dell’auto, che prevede tra l'altro didalla fine del 2026l’attivazione della clausola di revisione prevista dal “Regolamento in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli leggeri”, pera lungo termine. Una proposta che è stata condivisa dal vicecancelliere tedesco.Urso e Habeck hanno inoltre condiviso lamaggiormente rivolto allae di prevedere investimenti comuni, pubblici e privati, per il sostegno dell’industria europea a fronte delle sfide globali, come indicato nel rapporto sulla competitività redatto da Mario Draghi.