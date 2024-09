Moderata salita a Tokyo. Piazze cinesi in rialzo dopo mossa banca centrale

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in lieve rialzo la borsa di, dopo il finale contrastato di Wall Street. Si muovono in territorio positivo gli altri listini d'estremo oriente co le piazze cinesi che festeggiano la mossa della banca centrale (Pboc) che ha tagliato il tasso sui prestiti a medio termine (MLF) al 2,00%, rispetto al precedente 2,30%, già limato di 20 punti base a luglio.L'indice giapponeseporta a casa un rialzo dello 0,26%, mentre avanza con forza, che continua gli scambi all'1,79%.Su di giri(+1,62%); sui livelli della vigilia(-0,18%).Consolida i livelli della vigilia(-0,01%); sulla stessa linea, sulla parità(-0,06%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,2%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,82%, mentre il rendimento per ilè pari 2,07%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Produzione industriale, mensile (preced. 3,1%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,6%)03:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50,4 punti).