ATON Green Storage, downgrade di Alantra con taglio target price

Alantra

ATON Green Storage

(Teleborsa) -ha abbassato a "" da "Buy" lasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, tagliando anche ilper azione (dai precedenti 7,4 euro), per un upside potenziale nullo.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre 2024 hanno mostrato undovuto all'incertezza normativa e alla mancanza di incentivi. Il calo dei volumi non ha consentito di coprire adeguatamente i costi fissi: la, guidata dall'aumento dei costi e dalle sfide del mercato. Mentre si prevede che RBESS svolgerà un ruolo cruciale nella transizione energetica a lungo termine, la visibilità a breve termine rimane scarsa, così come la tempistica della ripresa. Tuttavia, Aton sta virando verso una nuova crescita nelle comunità di energia rinnovabile e nei grandi progetti di efficienza energetica.In questo contesto difficile, Alantra hadi fatturato FY24-26, così come le ipotesi di EBITDA, prevedendo prudentemente un avvio soft per le REC dal 2025.