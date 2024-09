Seduta euforica per Milano e le Borse europee. Bene il lusso, giù i petroliferi

Commerzbank

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, in scia al rally dei listini asiatici grazie all'ottimismo per le. La Banca nazionale svizzera ha varato un taglio dei tassi da un quarto di punto percentuale, portando il tasso di riferimento a 1%. Sul fronte macroeconomico, il sentiment dei consumatori tedeschi dovrebbe stabilizzarsi a un livello basso nel mese di ottobre.Continua a tenere banco il possibile M&A sul fronte bancario. I consigli di sorveglianza e di amministrazione dihanno oggi confermato l'attuale strategia di indipendenza della banca, mentre la CEO della banca tedesca,, ha detto che domani terrà unconNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,113. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 68,04 dollari per barile, in forte calo del 2,36%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +136 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,50%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,27%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,51%, e brilla, con un forte incremento (+1,76%).Segno più per il, con ilin aumento dell'1,42%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,40%. In netto miglioramento il(+1,51%); sulla stessa linea, sale il(+1,42%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 6,16%. Exploit di, che mostra un rialzo del 5,23%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,60%. In luce, con un ampio progresso del 3,59%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,09%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,83%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,97%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,49%),(+6,84%),(+5,59%) e(+5,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,46%. Piccola perdita per, che scambia con un -1%.