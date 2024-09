Exprivia, contratto da 86 milioni di euro per digitalizzazione PA

(Teleborsa) - Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato daè tra gli aggiudicatari della convenzioneper la digitalizzazione della(PAL). Exprivia è mandataria di un RTI composto da 11 aziende operanti nei settori della consulenza IT, della gestione dei dati, delle soluzioni software e delle telecomunicazioni. Il valore del contratto per il raggruppamento è di 86 milioni e la durata di due anni.L’RTI guidato da Exprivia forniràdi software e migrazione applicativa al Cloud - oltre al supporto tecnico-specialistico - rivolti alla Pubblica Amministrazione Locale del nostro Paese: dalle Regioni ai Comuni ad Agenzie e Consorzi territoriali, Parchi, Università e Istituti pubblici, Camere di Commercio, ma anche Fondazioni culturali e teatri.Il processo didella Pubblica Amministrazione Locale riguarda sia gestione e funzionalità interne - dall’organizzazione del personale al pagamento degli stipendi - sia servizi rivolti direttamente al cittadino, come il contact center, l’assistenza virtuale e l’help-desk."Questa convenzione con Consip è un ulteriore tassello per incrementare rapporti di valore con i territori, gli enti e le comunità locali del nostro Paese, accompagnandoli verso la piena digitalizzazione – dichiara, Responsabile Mercato Pubblico di Exprivia -. Dopo l’avvio del processo a livello di amministrazione centrale, su cui Exprivia è già attiva da anni, il nostro obiettivo è ora mettere al servizio della PA locale il know-how che contraddistingue noi e le altre imprese coinvolte in questo importante progetto, affinché processi e servizi siano sempre più innovativi, interconnessi e facilmente accessibili. Per Exprivia governo intelligente del territorio e benessere della comunità sono azioni fondamentali per lo sviluppo della società attuale e futura".