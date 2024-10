Enel, buyback per oltre 2 milioni di euro

Enel

Gruppo energetico

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 23 e il 27 settembre 2024, in seguito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2024, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 7,0942 euro per azione, per unpari aDall’inizio del Programma, Enel ha acquistato 700.000 azioni proprie (pari allo 0,0069% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 4.961.840,000 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 27 settembre complessivamente 9.879.670 azioni proprie, pari allo 0,0972% circa del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per il, che conclude in progresso dello 0,64%.