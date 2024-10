Energia, dall'ENEA il tool per calcolare l'efficienza dell'illuminazione negli edifici

(Teleborsa) -, uno strumento per il calcolo della, attraverso l’indice Lighting Energy Numeric Indicator (LENI) previsto dalla norma UNI EN 15193 del 2021 relativa ai requisiti energetici per l'illuminazione degli edifici.Losviluppato nell’ambito delle attività dellacoordinate da ENEA, servirà perche devono effettuare ladi un edificio e incontrano difficoltà nel tenere conto di un’elevata quantità di parametri. Il tool potrà esseredal sito ENEA.LENICALC è stato presentato in occasione di una delle, l’ente italiano di normazione a livello nazionale, per condividere con progettisti, certificatori energetici e altri professionisti del settore i progressi nella valutazione della prestazione energetica degli impianti di illuminazione degli edifici. Le tre tappe sono state previstecon l’obiettivo di promuovere un consumo energetico consapevole anche da parte del mondo universitario."La norma UNI EN 15193 presenta una procedura di calcolo molto complessa e onerosa per i professionisti che si apprestano ad applicarla nelle valutazioni energetiche degli edifici. Per questa ragione è poco applicata, anche perché non ci sono tool in grado di applicare in modo esaustivo il metodo di calcolo che invece LENICALC sarà in grado di fare entro la fine del 2024”, spiega la coordinatrice del gruppo di lavoro UNI, responsabile del Laboratorio ENEA di Smart Cities and Communities presso il Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili.Per la messa a punto del tool,hanno condotto uno studio dettagliato sull’applicazione delper determinare i valori di riferimento di LENI per le varie tipologie di edifici."Tenuto conto che il consumo degli impianti di illuminazione artificiale rappresenta oggi almeno il 15-30% dei consumi complessivi di un edificio, è chiaro che non può essere calcolato sommariamente. Da qui l’importanza di proseguire sulla strada intrapresa - sottolinea Blaso - poiché quello dell’illuminazione è un asset strategico, fortemente energivoro, su cui c’è ancora molto da fare, in un’ottica di transizione energetica e ambientale sostenibile".