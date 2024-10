Mondadori, perfezionato acquisto del 51% di Fatto in casa da Benedetta

Gruppo Mondadori

(Teleborsa) - Il, attraverso, ha perfezionato oggi l’acquisizione del 51% del capitale sociale di(già Waimea S.r.l.), titolare di tutti diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’immagine di Benedetta Rossi nonché di tutti gli asset social e della relativa library di contenuti. L'accordo era stato raggiunto lo scorso 22 luglio Il prezzo dell’acquisizione, corrisposto interamente per cassa, è pari ae riflette un enterprise value per il 100% della società, su base cash & debt free, di 13,5 milioni di euro.(tramite Maui Media) manterranno una partecipazione pari al 49% della società e la carica diCon questa acquisizione Mondadori Media rafforza, quindi, in modo sinergico e integrato, il proprio posizionamento nel settore multimediale del, nel quale già opera con GialloZafferano, il food media brand più seguito in Italia, e, la talent agency che gestisce i migliori creator del settore. Unache consente, inoltre, al Gruppo di diventare tra i più importanti player al mondo sui social media nel food, grazie a un’audience complessiva di oltre 87 milioni di follower appassionati di cucina, raggiunti in modo congiunto da Benedetta Rossi e GialloZafferano a livello globale.“Il nostro Gruppo collabora da anni con Benedetta Rossi e Marco Gentili per la realizzazione di libri di grande successo. Ciò ha creato un rapporto di fiducia e stima molto forte, che sarà alla base anche di questo nuovo percorso comune. Metteremo a loro disposizione le nostre competenze e la nostra passione per far sì che il loro progetto diventi ancor più un punto di riferimento per i tantissimi italiani che ogni giorno seguono Benedetta Rossi con grande affetto e fiducia”, dichiara, Amministratore delegato di Mondadori Media, che assume anche il ruolo di Presidente della società Fatto in casa da Benedetta.