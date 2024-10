Pattern, CFO SIM aumenta target price e conferma Buy

Pattern

(Teleborsa) - CFO SIM ha incrementato aper azione (da 7,50 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 36%.Gli analisti scrivono che il duro scenario macroeconomico dovuto alla difficile situazione geopolitica mondiale ha influenzato negativamente il settore del lusso globale nel primo semestre del 2024 . Per quanto riguarda il mercato del lusso, Pattern prevede che il secondo semestre del 2024 e il primo semestre del 2025 saranno simili al primo semestre del 2024, mentre, guardando specificamente al gruppo, si aspettano unDopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre del 2024, CFO SIM ha aggiornato il modello tenendo conto di 1) ipotesi sostanzialmente invariate sulla crescita del fatturato e 2), in linea con i risultati intermedi del 2024. Il risultato combinato è un aumento medio rispettivamente dello 0,2%, dell'1,0% e del 5,3% dei ricavi, dell'EBITDA e dell'utile netto nel 2024-26.