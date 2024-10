Assoreti, risparmio gestito domina raccolta per secondo mese di fila ad agosto

(Teleborsa) - Si consolida il processo di crescita tendenziale della. Secondo i dati rilevati da Assoreti, adi volumi totali sono stati pari arispetto al medesimo periodo del 2023. Per il secondo mese consecutivo si ritrova la prevalenza degli investimenti netti sui prodotti del risparmio gestito; le risorse nette confluite su gestioni collettive, individuali e prodotti assicurativi/previdenziali rappresentano l'80,1% dei volumi totali per un ammontare in crescita del 264% a/a e pari a 1,9 miliardi.Ladel portafoglio registra flussi netti per 482 milioni, con un; la contrazione coinvolge in particolare gli strumenti finanziari amministrati sui quali confluiscono 624 milioni di euro (-80,8% a/a), mentre il bilancio delle movimentazioni su conti correnti e depositi, negativo per 142 milioni, risulta molto più contenuto rispetto a quanto osservato ad agosto del 2023.Ilè, quindi,ed in crescita del 4,7% nel confronto con l'anno precedente; le risorse nette indirizzate sui prodotti del risparmio gestito ammontano a 13,2 miliardi di euro e rappresentano il 41,5% dei volumi totali. La raccolta netta associata al servizio di consulenza con fee specifica (fee only/fee on top) si attesta, ad agosto, a 444 milioni di euro; da inizio anno sono 8,4 i miliardi confluiti sul servizio di consulenza con fee.Si conferma, anche in piena estate, la dinamica di crescita deldi consulenza; a fine mese i clienti primi intestatari sono 5,092 milioni."Da inizio anno, nonostante la complessità del periodo, constatiamo- ha commentato il- Oltre ai fattori di mercato, è la relazione costante di fiducia delle famiglie italiane con i consulenti finanziari a consentire una tempestiva rimodulazione delle strategie di asset allocation delle risorse, sempre nell'ottica di fornire risposte adeguate alle esigenze del cliente e sempre in funzione del contesto".La distribuzione diretta di quote disi traduce in volumi di raccolta netta mensile per 1,3 miliardi di euro (+126% a/a); la raccolta è positiva per tutte le categorie di investimento e si conferma l'interesse prevalente verso gli Oicr obbligazionari (925 milioni). I versamenti netti realizzati suiammontano, nel complesso, a 419 milioni di euro; il 52,9% di questi confluisce sulle unit linked (222 milioni). Leregistrano una raccolta di 242 milioni (+63,3% a/a); maggiori le risorse destinate alle Gpm (171 milioni).Il, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, nel mese di agosto è positivo per circa 1,6 miliardi e rappresenta il 48,8% dei volumi complessivi realizzati sull'intero sistema fondi aperti. L'apporto delle Reti da inizio anno sale, pertanto, a 10,6 miliardi di euro e compensa i deflussi registrati, nel complesso, dagli altri canali (-9,6 miliardi).La contrazione tendenziale dei volumi mensili di raccolta netta realizzati sugliè attribuibile al deciso calo degli investimenti netti in titoli a reddito fisso, pubblici e corporate; sono 168 i milioni - erano 2,5 miliardi ad agosto 2023 - confluitinel complesso su titoli di Stato (35 milioni) e obbligazioni (133 milioni). Sempre nel confronto con l'an no precedente, aumentano le risorse nette investite in exchange tradedproduct, pari a 319 milioni, mentre quelle destinate ai certificate, seppure in calo, si confermano su volumi interessanti e pari a 263 milioni; negativo il saldo delle movimentazioni realizzate sui titoli azionari (-114 milioni) complesso, dagli altri canali (-9,6 miliardi).