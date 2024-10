L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+0,97%), brilla Beewize

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, mentre mostra un andamento debole l'Ilha aperto a 105.479,2, in aumento dello 0,97%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude debole a 1.058, dopo aver avviato la seduta a 1.063.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,15%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,83%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,73%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,55%.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,79%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,62%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,85%.