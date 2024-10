Banca Generali, raccolta netta di 310 milioni di euro a settembre

Banca Generali

(Teleborsa) -ha realizzato una, portando il totale(+9% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno). Il mix dei flussi ha confermato il costante miglioramento nella qualità della raccolta in corso da diversi mesi, mostrando una forte accelerazione nella domanda di prodotti e servizi di investimento (Asset under Investment) trainata in particolare dalle soluzioni gestite (216 milioni di euro nel mese e 1,5 miliardi di euro da inizio anno, +73% a/a).La positiva dinamica del gestito ha coinvolto tutte le linee di prodotto, a conferma dell'attenzione alla diversificazione e alla costruzione di piani di investimento su misura. Nello specifico, lehanno catalizzato flussi sia nelle linee finanziarie (104 milioni nel mese, 1 miliardo da inizio anno, +100% a/a), sia nelle linee assicurative (66 milioni nel mese, 195 milioni da inizio anno, +596% a/a). A questo dato si aggiunge la buona domanda per i(92 milioni nel mese, 640 milioni da inizio anno, +56% a/a), in scia alla recente revisione e integrazione dell'offerta. Nel loro insieme ihanno raggiunto 1,7 miliardi da inizio anno (+81% a/a).Lacomplessivamente si è attestata a 95 milioni di euro nel mese (222 milioni da inizio anno), proseguendo nel percorso di ripresa forte della gestione proattiva della banca.Nell'ambito degli altri attivi si segnala in particolare il risultato della(154 milioni nel mese, 554 milioni da inizio anno) supportata dall'acquisizione di nuova clientela e dall'attività legata alle scadenze di titoli."Un mese solido nei flussi che si distingue per la qualità del mix e per la domanda di servizi di investimento - ha commentato l'- Nonostante settembre sia per noi un mese tradizionalmente sfidante per le dinamiche stagionali dopo la stagione estiva e gli importanti appuntamenti di confronto con i nostri consulenti, i segnali che ci arrivano dal territorio sono molto positivi: forte attenzione sia da numerosi clienti-imprenditori per il nostro modello unico di advisory per la sfera corporate, sia da molti colleghi-consulenti attratti dalle progettualità della Banca per allargare gli orizzonti della consulenza e dai percorsi di sviluppo del talento tramite i nostri team di lavoro. Siamo pertanto fiduciosi di proseguire nel miglioramento del mix dei flussi in entrata e di accelerare nella raccolta nell'ultimo trimestre dell'anno".