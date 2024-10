L’esperto contabile protagonista al "Salone dello Studente"

(Teleborsa) - Gli esperti contabili saranno protagonisti della prima tappa del “”, dedicato all'orientamento dei ragazzi che frequentano le scuole superiori. Ilsi terràa Carrara. Durante la manifestazione, la Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da, presenterà la figura dell'Esperto Contabile, professionista in grado di offrire supporto fiscale, contabile e consulenza strategica per le imprese pubbliche e private.Attualmente l’esperto contabile risulta essere tra le prime 5 attività più richieste nel mondo del lavoro perché è flessibile, efficace eal passo con i tempi, grazie al percorso di studi che consente l’accesso immediato dopo la laurea triennale e l’esame di Stato. Nel corso della prima giornata,, coordinatrice del progetto orientamento per la, terrà un incontro con studenti e docenti per illustrare le nuove opportunità.