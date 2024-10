Oro vicino ai 2.700 dollari con crisi Medioriente e politiche tassi

(Teleborsa) - Il valore dell'oro si conferma attorno ai massimi dell'ultimo periodo a 2.656 dollari l'oncia, dopo aver più volte sfiorato i 2.700 dfokllari nei giorni scorsi in seguito ad un mix di tensioni geopolitiche e strategie delle banche centrali. Un binomio che continuerà a favorire il metalli prezioso, che l'anno prossimo potrebbe spingersi sino a 2.800 dollari. L'oro ha già guadagnato oltre il 23% nel 2024.r lo stato di guerra dichiarato da Teheran ha sicuramente dato un, che per la sua natura di bene rifugio acquista valore in periodi di. Un aggravamento della crisi mediorientale che fa coppia con le persistentidove l'Ucraina continua a trovare il sostegno degli USA e della Nato contro la Russia.A sostenere il prezzo dell'oro hanno concorso anche le, che ha seguito la BCE nella fase di rientro del costo del denaro, annunciando un primobase a settembre. E questo perché istatunitense sono statiper due mesi consecutivi, evidenziando un'inflazione di fondo al 2,4% e confermando che le pressioni inflazionistiche si stanno esaurendo.Naturalmente,, in misura più contenuta di 25 punti base, a fronte di un'inflazione che è scivolata addirittura al di sotto del target all'1,8% a settembre.I dot plot 2024 della Fed segnalano, ma il mercato prezza anche un taglio cumulativo di 75 punti entro fine anno. Un fattore che sarebbe fortemente rialzista per l'oro, che si avvantaggi sempre di politiche monetarie accomodanti.Il secondo fattore che sta sostenendo l'oro è la: a partire da metà luglio l'US Dollar Index èLa valuta USA ha sottoperformato il più ampio movimento dei tassi d'interesse di mercato, il che implica un ulteriore deprezzamento nei prossimi mesi. Questo sarà unche si muove in controtendenza rispetto all'andamento del biglietto verde.L'effetto distorsivo dell'aumento di prezzo dell'oro è rappresentato dal rallentamento degli, un fattore che sinora ha contribuito a sostenere il prezzo del metallo.Dall'inizio di giugno, gli acquisti di oro da parte delle banche centrali sono diminuiti: si aggiravanoal mese nel primo semestre, ma da allora si sono. Un effetto indotto dal forte aumento del prezzo dell'oro, che ha dissuaso le banche centrali dall'aumentare ulteriormente le proprie riserve. Tuttavia, se l'oro tornerà a scendere, le banche centrali non perderanno occasione di aumentare le loro riserve auree.Per Peter Kinsella, Global Head of Forex Strategy diil 2025 potrebbe vedere l’oro raggiungere livelli di, dopo aver raggiunto a fine estate un livello di circa 2.685 dollari per oncia."Per quel che riguarda lanotiamo che nelle ultime settimane gli investitori hanno aumentato le loro- sottolinea l'analista - ponendo fine a due anni consecutivi di deflussi. Prevediamo che nei prossimi mesi gli ETF continueranno a registrarein quanto gli investitori diversificano in asset non correlati come l'oro"."Per quanto riguarda i consumatori, l'Asia continua a registrare una forte domanda. I consumatori cinesi hanno aumentato le allocazioni in oro, probabilmente a causa della scarsità di alternative interne di risparmio e come rifugio per i risparmi denominati in youan. La domanda di importazioni indiane è aumentata in seguito alla riduzione dei dazi d'importazione annunciata nel bilancio di quest'anno".