Polo Logistica FS, aggiudicata gara di Trenord per logistica dei pezzi di ricambio

(Teleborsa) -società capofila delsi èazienda che gestisce il servizio ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale in Lombardia, per le attività di logistica ferroviaria e di trasporto della componentistica di ricambio dei treni passeggeri. Le attività – fa sapere il Gruppo FS in una nota – saranno svolte presso i 6 siti manutentivi di Trenord, tutti in Lombardia, e in alcuni casi prevedono un servizio H24, 7 giorni su 7. Un'attività fondamentale per la manutenzione ferroviaria dei convogli della flotta Trenord. Il contratto ha unacon possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi, per un valore complessivo di circa"Ancora una volta siamo protagonisti della logistica italiana ed europea, fornendo servizi che coprono tutta la catena del valore – ha dichiarato–. Grazie a questa importante aggiudicazione continua la nostra collaborazione con un partner storico come Trenord, a cui offriamo da oltre 8 anni servizi di logistica ferroviaria fondamentali alla messa in esercizio dei treni passeggeri. Un servizio che porta ulteriore valore all’economia del territorio".In particolare, le attività prevedono ilsia verso le officine di Trenord sia verso le imprese fornitrici e riparatrici con sede in Italia o all'estero. A questi si aggiungono servizi di trasporto di documenti da/verso i siti Trenord (compresi stazioni e biglietterie); trasporti eccezionali; trasporto di merci pericolose; trasporto di mobili e arredi; trasporti urgenti con mezzi espressi dedicati; trasporti esteri; trasporti con utilizzo gru. Completano l'offerta i servi di logistica all’interno dei magazzini Trenord, che comprendono attività di movimentazione e stoccaggio di materiali e inventario.