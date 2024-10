Real Estate, 3,5 miliardi di euro investimenti in Italia nel 2024 (+54%)

(Teleborsa) - Ilnel 2024 è segnato da profonde incertezze economiche, instabilità geopolitica, inflazione e cambiamenti climatici che minacciano una possibile recessione economica e la già fragile coesione sociale dei nostri giorni. La decima edizione di “”, Real Estate Summit organizzato dallo studio legale internazionale DLA Piper, fa il punto sullo scenario mondiale e traccia le prospettive future, con un ampio e prestigioso parterre di partner: BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Dils, JLL, Savills, Urban Land Institute.Professionisti e investitori nel mercato Real Estate hanno condiviso punti di vista e riflessioni su unagrazie a un maggiore interesse verso investimenti e finanziamenti. La crescita è trainata dai trend che stanno determinandonel settore e alte performance: gli investimenti in operational Real Estate, che garantiscono rendimenti più elevati, ma una maggiore complessità e rischi aggiuntivi, e le strategie di rigenerazione urbana “”.Non solo, icontribuiscono a generare nuove modalità di abitare: serviced apartments, student housing, residenze per anziani sono asset sempre più attrattivi per gli investitori, che, tuttavia, richiedono competenze di management specifiche e una profonda conoscenza degli standard legislativi in ambito ESG per cogliere le sfide e le opportunità di un mercato immobiliare in rapida trasformazione."Sebbene il settore sia influenzato da un clima di incertezza economica e geopolitica, le analisi che abbiamo avuto modo di ascoltare nel corso dell’evento hanno evidenziato come l’Italia resti attrattiva per gli investimenti nel mercato immobiliare, confermando il trend positivo di asset class quali l’alberghiero, il residenziale alternativo o i data center” – commenta, Head del Dipartimento Real Estate di DLA Piper per l’Italia - “In particolare, nel corso del prossimo anno, si osserverà un’attenzione sempre maggiore per gli investimenti in operational real estate che richiedono una complessità maggiore dal punto di vista gestionale, con competenze e professionalità specifiche che vanno ad aggiungersi alla gestione immobiliare".Ilregistra buonerispetto al resto d'Europa: neldel 2024, gli investimenti in Italia sono aumentati del +54% (per un valore di 3,5 miliardi euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, contro una crescita in Europa che si attesta attorno al +1% (per un valore di 75,4 miliardi di euro). Sebbene segnata da un trend negativo (-1% vs 2023) lasi dimostra ancora una volta molto più resiliente in Italia che nel resto dell’Europa e guida la crescita degli investimenti in Real Estate nel Paese, dimostrandosi un comparto cruciale per lo sviluppo del Paese.Continua la crescita nel(+60%), guidata da un’offerta di lusso, mentre irimangono al centro degli obiettivi degli investitori, sebbene i tempi dei processi autorizzativi e l'introduzione di norme restrittive sulla compatibilità urbanistica continuino a generare rallentamenti. Da notare, in controtendenza rispetto agli ultimi anni, ilche cresce del +110%, rivelando un’inversione di marcia nelle dinamiche del mercato del lavoro.