Aerolinee Siciliane, primo volo entro maggio 2025

(Teleborsa) - La nuova compagnia, con sede a Caltagirone, conta di effettuare il, obiettivo fissato dopo. Con il flusso di finanziamento previsto, la dotazione di liquidità della società aerea è previsto che sia portata a 4 milioni.Aerolinee Siciliane si è posta l’obiettivo diper tutti i siciliani, adottando tariffe speciali per studenti e over 65, in particolare per chi si mette in viaggio per motivi di salute, prevedendo anche un 5% di posti gratuiti per le categorie bisognose.