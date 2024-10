Fineco, a settembre raccolta retail di 427 milioni: miglior mese da inizio anno

Fineco

Leader italiano nell'equity trading

(Teleborsa) - Nel mese dila raccolta netta disi mantiene robusta a(+4% da 447 milioni di un anno fa) e conferma sia il forte interesse dei risparmiatori nei confronti del, sia la tendenza alla continua crescita deli. Nonostante la consueta stagionalità legata al periodo, l’asset mix si caratterizza per una preponderante componente gestita a 464 milioni (+312% da 112 milioni di settembre 2023), e Fineco Asset Management registra unadi 427 milioni, risultato migliore da inizio anno nel mese, che ha ampiamente controbilanciato i deflussi dall’pari a -63 milioni.Lasi è attestata a -265 milioni, mentre laha è stata pari a 267 milioni. I ricavi delnel mese di settembre sono stimati a circa 14 milioni (in rialzo di oltre il 25% rispetto alla media mensile del periodo 2017/2019), raggiungendo da inizio anno 160 milioni (+11% a/a).nel mese di settembre ha registrato 427 milioni di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a 2,1. Ledi FAM si attestano a: 23,3 miliardi nella componente retail (+26% a/a) e 11,5 miliardi in quella istituzionale (+9% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 36,6% rispetto al 33,5% di un anno fa.Ilè pari a 135,3 miliardi, rispetto a 116,3 miliardi di settembre 2023 (+16%). In particolare, le masse delsi attestano a 64,8 miliardi da 51,6 miliardi di un anno fa (+25%).Nel mese di settembre sono stati acquisiti(+33% a/a), registrando il secondo miglior risultato mensile della Banca nel 2024 e portando il numero di nuovi clienti da inizio anno a 109.119 (+27% a/a). Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2024 si è attestato a 1.638.936.Ilestende irispetto alla seduta precedente, attestandosi a 14,81 Euro.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,9 e successiva a 15,12. Supporto a 14,67.