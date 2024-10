Accise gasolio, Confcommercio: "No all'aumento"

(Teleborsa) - "Se fossero confermate le ipotesi allo studio del Governo sull', questo eventuale provvedimento danneggerebbe non solo il sistema dell'autotrasporto, ma peserebbe negativamente sul complesso delle attività economiche". È quanto sottolineain una nota.L'auspicio per Confcommercio è che "si apra unproprio per evitare incrementi della tassazione in un frangente di grave debolezza dei consumi delle famiglie". Questa, evidenzia Confcommercio, "è davvero l'ultima cosa di cui c'è bisogno".