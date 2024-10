Bonifica siti interesse nazionale, Corte Conti: servono interventi coordinati e urgenti

(Teleborsa) -, richiedono un’azione congiunta sia a livello nazionale che regionale, con interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica da effettuare con investimenti adeguati, una migliore collaborazione tra enti e una solida gestione dei dati, considerati i gravi rischi sanitari, ecologici e socio-economici connessi.E’ quanto emerge dalper la bonifica e la messa in sicurezza dei Siti di interesse nazionale, approvato dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, prima indagine nazionale di ampia portata sulla situazione dei SIN, che mette in luce, tra l’altro, le criticità gestionali e procedurali nella gestione dell’emergenza. Tra questi, lo scarso coordinamento tra procedimenti di bonifica e misure risarcitorie contro i danni ambientali, a detrimento dell’efficacia degli interventi.Nel solco degli- si legge nel documento - il Fondo, istituito nel 2015 presso il Ministero dell’Ambiente, ha sostenuto bonifiche in aree ad alto rischio, come la Valle del Sacco, Brescia Caffaro, Fidenza, Porto Marghera, l’Officina Grande Riparazione ETR di Bologna e l’Area Vasta di Giugliano. Sul fronte PNRR, desta invece preoccupazione l’insufficienza dei fondi stanziati (500 milioni di euro) rispetto agli interventi necessari nelle aree per il cui inquinamento non è stato identificato un responsabile (cosiddetti “siti orfani”), a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, ma anche per la ripresa economica delle zone interessate.Per un, Regioni e Province Autonome, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e un potenziamento delle risorse umane e finanziarie degli enti locali - spesso in difficoltà nella gestione delle complesse procedure di bonifica - la Corte suggerisce la costituzione di Unità Operative regionali specializzate per garantire supporto alle attività tecniche di bonifica, maggiore trasparenza e il coinvolgimento delle comunità locali.