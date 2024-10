Google, Dipartimento Giustizia Usa valuta ipotesi "spezzatino" contro monopolio

Google

(Teleborsa) - Ildeglistarebbe prendendo in considerazione la possibilità di scorporareper contrastare il monopolio esercitato sui. È quanto ha riportato il Financial Times che fa riferimento ad un documento preparato dal tribunale che sta valutando come sanzionare il gigante tech dopo la storica sentenza arrivata ad agosto e in cui è stato definito "monopolista".Il documento descrive leche il Dipartimento di Giustizia potrebbe richiedere al giudice che presiede il caso. In particolare si fa riferimento a "" che i pubblici ministero potrebbero richiedere per impedire a Google di utilizzare i suoi prodotti – ad esempio il browser, l'app storeo il sistema operativo– per dare al suo motore di ricerca un vantaggio competitivo nei confronti degli attuali concorrenti ma anche nuovi player.Tra questi rimedi è stata inserita la possibilità di costringere Google a condividere idegli utenti con i rivali e di limitare la sua capacità di utilizzare i risultati di ricerca per addestrare nuovi modelli e prodotti di. Una decisione sul caso è attesa entro agosto 2025. Google ha comunque già fatto sapere che presenterà ricorso contro la decisione fino alladegli Stati Uniti."Per più di un decennio, Google ha controllato ipiù popolari, lasciando ai rivali scarsi o nulli incentivi a competere per gli utenti", ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia. "Per porre rimedio a questi danni è necessario non solo porre fine al controllo di Google sulla distribuzione oggi, ma anche garantire che Google non possa controllare la distribuzione di domani", ha aggiunto."Unodi Google riorganizzerebbe un mercato di ricerca in cui l'azienda gestisce oltre il 90 percento delle query online e trasformerebbe un'attività che ha reso la sua società madre, Alphabet, una delle più preziose al mondo", ha fatto notare il Financial Times.