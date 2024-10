Intesa Sanpaolo: "Investitori internazionali sempre più attenti alle eccellenze italiane"

(Teleborsa) - Si è chiusa oggi a Parigi laProtagoniste 50 società italiane quotate che hanno incontrato nella capitale francese oltre 110 investitori istituzionali in più di 830 incontri. Numeri che – sottolinea Intesa Sanpaolo in una nota – "confermano il crescente interesse verso le tante eccellenze nazionali e per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese".Ampia e diversificata la platea degli investitori presenti, con una quota maggioritaria di francesi, ma con una buona rappresentanza anche da Spagna, Svizzera e Inghilterra. Presenti in questa edizione anche istituzionali americani. L'iniziativa, promossa dalla, e organizzata insieme al, è nata tre anni fa con l'obiettivo di offrire alle piccole e medie imprese italiane l'opportunità di presentare agli investitori istituzionali internazionali i risultati raggiunti e le prospettive future."Come Divisione – sottolinea– crediamo da sempre nel valore e nell'eccellenza delle tante realtà imprenditoriali del nostro paese. Per questo abbiamo voluto fortemente questo evento nella capitale francese in modo da aiutare l'incontro e lo scambio di informazioni tra i tanti investitori internazionali interessati e le piccole e medie imprese del nostro Paese. In questi tre anni abbiamo visto crescere la platea degli investitori coinvolti, come dimostrano i numerosi incontri organizzati e la presenza, quest'anno, anche di istituzionali americani".vede la collaborazione tra le strutturee l'areaL'iniziativa, organizzata in collaborazione consi è articolata in una serie di incontri one-to-one e di gruppo tra gli investitori e le 50 società quotate sui diversi segmenti Euronext, Euronext STAR Milan ed Euronext Growth coperte dalla ricerca di Intesa Sanpaolo.L'evento si inserisce nelpresentato dal, che prevede un costante supporto al mondo corporate e un potenziamento delle attività di consulenza per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle aziende.: Acea, Aeroporto Di Bologna, Altea Green Power, AntaresVision, Avio, Banca Ifis, Banca Sistema, BFF Group, Brembo, Cellularline, Credem, d'Amico International Shipping, Datalogic, Elica, Enav, Equita Group, Esprinet, Eurocommercial Properties, Eurogroup, Eurotech, Fila, Fincantieri, Generalfinance, IGD SIIQ, Illimity Bank, Interpump, Irce, Italian Wine Brands, Iveco, LU-VE, Maire, MARR, Moltiply Group (former MutuiOnline), Mondadori, Newlat Food, Nextgeo, Orsero, OVS, Pattern, Reply, Revo, Sanlorenzo, Seco, Sogefi, Technogym, Technoprobe, Tinexta, Valsoia, Wiit, Zignago Vetro.