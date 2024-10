Manovra, Urso: "No a nuove tasse per le imprese. Confermato taglio strutturale cuneo"

(Teleborsa) - "Giorgetti ha detto che ha intenzione di concordare e di confrontarsi con le associazioni che rappresentano il sistema bancario italiano, piuttosto che le imprese, come è giusto che sia, come fa abitualmente ciascuno di noi ogni giorno, perché i provvedimenti siano in qualche misura condivisi tra chi può dare di più a sostegno del sistema Italia, del sistema sociale, del sistema produttivo. In generale non ci saranno nuove tasse per le imprese, ma anzi stiamo lavorando per dare maggiore supporto al nostro sistema imprenditoriale". È quanto ha detto il, a La7, rispondendo a una domanda sulla prossima Manovra di Bilancio."Come è già stato annunciato, nella Manovra – ha confermato– ci sarà ilche è il più significativo taglio mai realizzato per dare qualcosa in più in busta paga e soprattutto a coloro che hanno in carico le proprie famiglie quindi la bussola di questo Governo fin dall'inizio della Legislatura e che sarà confermata in questa difficile, complicata, Manovra economica è sempre quella di dare sostegno alle famiglie e alle imprese italiane perché noi crediamo nel sistema produttivo del nostro paese". Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a La7, parlando della prossima Manovra di Bilancio.Confermata, in seguito al pressing della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la necessità di una"Come tutti i dicasteri e non è la prima volta, dovremo fare dei tagli interni che mireremo molto bene per evitare che possano avere ricadute sui nostri strumenti – ha detto–. Come abbiamo fatto negli anni precedenti, ogni qual volta che ci è stato chiesto, siamo riusciti a fare dei tagli che non hanno inciso sull'azione esterna del ministero, anzi la nostra efficienza è significativamente aumentata come dimostrano anche le risorse che abbiamo già ampiamente utilizzato per il Pnrr. Per questo nella rimodulazione delle risorse del Pnrr, dei 17 miliardi di euro che sono stati ricollocati, 9,7 miliardi di euro, quasi 10 miliardi di euro, sono stati assegnati al nostro dicastero per destinarli all'innovazione tecnologica e green delle nostre imprese".