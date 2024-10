Aquafil, assemblea integra CdA e delibera aumento capitale

Aquafil

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di, riunitasi oggi sotto la presidenza di Chiara Mio, haper l’integrazione del Consiglio di Amministrazione ed ha approvato lae l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della relativa delega.Riunitasi in sessione ordinaria l'assemblea ha deliberato la, già nominato per cooptazione dal Consiglio di amministrazione in data 31 maggio 2024, che resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che chiude al 31 dicembre 2025.IN sede straordinaria, l'assemblea ha deliberato diin via scindibile e a pagamento, anche in più tranche,, mediante emissione di nuove azioni ordinarie e Azioni B, aventi le medesime caratteristiche delle categorie di azioni in circolazione.I soci hannoper determinare laper l'esecuzione dell'aumento di capitale ed iloggetto dell'emissione e la relativa ripartizione tra azioni ordinarie e Azioni B, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione delle nuove azioni, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d.Theoretical Ex Right Price – "TERP"),e le proporzioni delle eventuali tranche dell’aumento di capitale enecessario per dare attuazione all’operazione.L'assemblea ha anchee per esso, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge,occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui punti precedenti ed ha attribuito al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale Società a pagamento, in via scindibile e/o inscindibile, in una o più volte, anche in più tranche, con durata fino al 31 dicembre 2025, per un importo massimo di 40 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo.Il, riunitosi in data odierna a valle della suddetta Assemblea, hadi indipendenza di Roberto Siagri e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi confermato Roberto Siagri nella carica di Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e come membro del Comitato di Controllo, Rischi e Sostenibilità.