Argento, UBP vede rialzi fino a 38 dollari per oncia

(Teleborsa) - A settembre il prezzo dell'argento è salitosono stati molteplici. In primo luogo, spiega i Peter Kinsella, Global Head of Forex Strategy di Union Bancaire Privée (UBP), il taglio dei tassi di interesse da parte della, superiore alle aspettative, ha rappresentato uno sviluppo costruttivo per i metalli preziosi; le dichiarazioni successive della Fed hanno confermato che continuerà a ridurre i tassi di interesse, e questo è uno sviluppo favorevole per l'argento.In secondo luogo, altre tra le principali banche centrali hanno ridotto i tassi d'interesse, il che è di nuovo molto positivo per l'argento. In terzo luogo, laha annunciato una serie di misure di stimolo che includono sostegni mirati al settore immobiliare e tassi di interesse più bassi.L'annuncio dida parte della Cina potrebbe cambiare le carte in tavola per l'argento, perché porterà a un aumento dei prezzi degli asset di rischio nei prossimi mesi. La correlazione dell'argento con questo tipo di asset, spiega l'analista, è ben nota e le prospettive generalmente costruttive per l'oro rendono ora più evidente l'elevato beta dell'argento rispetto al metallo giallo.Il superamento della soglia dei 32 dollari per oncia è molto importante perché significa che l’argento è andato oltre i forti livelli di resistenza tecnica e ciò apre la possibilità di un rialzo verso livelli di almeno 34 dollari per oncia nel breve termine. Nel lungo termine, "riteniamo che l'argento possa salire fino a livelli di circa 38 dollari per oncia, il che sarebbe coerente con le relazioni storiche tra oro e argento", aggiunge Kinsella.In conclusione, l'argento sta entrando in una fase di recupero rispetto all'oro e il contesto ampiamente favorevole dato dalla politica monetaria fa sì che "il movimento al rialzo possa continuare a crescere".