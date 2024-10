Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Lain termini di capitalizzazione è, che torna in vetta alla classifica continentale dell'Eurozona con benin Borsa. La banca ha infatti chiuso la sessione odierna a 3,85 euro, in rialzo dell'1,1%.In questo modo, l'Istituto guidato da Carlo Messina scatta avanti ai principali competitor europei, come