Borsa di New York apre cauta dopo dati inflazione

(Teleborsa) -, dopo che i dati dell’sono risultati, segnalando che lail ritmo diL’inflazione negli Stati Uniti ha rallentato al 2,4% a settembre, ma è stata comunque più rapida delle aspettative (2,3%). Anche su base mensile, il dato ha segnato un aumento dello 0,2% contro lo 0,1% atteso.e sta catalizzando l'attenzione del mercato. Questa settimana l'attenzione si concentrerà sulle grandi banche d'affari come. Sotto i riflettori oggi, che ha fornito una guidance sugli utili del trimestre in corso deludente.A New York, l'indicesta riportando una variazione pari a -0,15%, mentre l'retrocede a 5.779 punti. Poco sotto la parità il(-0,39%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,22%.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,84%) e(+0,69%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,53%) e(-0,44%).Tra i(+0,77%),(+0,70%) e(+0,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,79%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,36%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,30%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,06%.(+2,95%),(+2,11%),(+1,56%) e(+1,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,18%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,71%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,57%.