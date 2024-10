Borse caute. A Milano volano BPER e le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione, in un contesto caratterizzato dalla cautela, in vista del dato sull', in arrivo nel primo pomeriggio.L'attenzione degli investitori è rivolta anche ai, in pubblicazione oggi, dopo quelli della Federal Reserve, usciti ieri sera, da cui è emerso che quasi tutti i partecipanti al meeting, quando è stato deciso un taglio dei tassi di interesse da 50 punti base, hanno ritenuto che i rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione fossero "più o meno in equilibrio". Tuttavia, le minute hanno mostrato un certo disaccordo sull'entità della sforbiciata al costo del denaro.Restando in tema di banche centrali, quella cinese ha lanciato un facility swap da 500 miliardi di yuan, per dare sostegno ai mercati.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,094. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,37%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,32%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,57%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,31%. Poco mosso anche il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.000 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 36.134 punti, sui livelli della vigilia.di Milano, troviamo(+5,38%) che ha presentato il nuovo Piano Industriale 2024-2027. Spicca l'aumento del payout ratio, da poco meno del 30% nel 2023 e rispetto al target di circa il 50% al 2025 che veniva indicato nel piano precedente. Sulla sua scia, toniche le altre banche:(+2,74%),(+1,90%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,82%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,42%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,36%.Tra i(+1,81%),(+1,41%),(+1,19%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,65%.