Borse caute, attesa per inflazione USA. A Milano vola BPER

(Teleborsa) -, così come per le principali Borse europee, con l'attenzione degli investitori concentrata sui verbali, in pubblicazione oggi, dopo quelli della, usciti ieri sera, da cui è emerso che quasi tutti i partecipanti al meeting, in cui è stato deciso un taglio dei tassi di interesse da 50 punti base , hanno ritenuto che i rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione fossero "più o meno in equilibrio". Tuttavia, le minute hanno mostrato un certo disaccordo sull'entità della sforbiciata al costo del denaro.Restando in tema di, quellaha lanciato un facility swap da 500 miliardi di yuan , per dare sostegno ai mercati.Il focus è rivolto anche sui dati sullin uscita oggi e sullain avvio domani, venerdì 11 ottobre, con i risultati delle big bancarie.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,093. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 73,6 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,57%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,24%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,30%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.960 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 36.102 punti.di Milano, troviamo(+5,75%) dopo che il CdA ha approvato il nuovo Piano Industriale 2024-2027 . Spicca l'aumento del payout ratio, da poco meno del 30% nel 2023 e rispetto al target di circa il 50% al 2025 che veniva indicato nel piano precedente.Toniche le altre banche, come(+1,72%),(+1,38%) e(+1,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,71%.scende dell'1,69%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,26%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,18%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,41%),(+1,23%),(+0,78%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,80%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,19%.