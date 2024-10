Borse europee incerte dopo inflazione USA. Piazza Affari bene con banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sostenuta dagli acquisti sul comparto bancario, in scia al Piano presentato da BPER.che, dal pomeriggio, hanno scontato l'andamento tentennante della borsa americana, di riflesso al, risultatoNel pomeriggio, lehanno confermato l'impostazione flessibile del Board e l'approccio tarato sui dati e riunione per riunione della politica monetaria.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,093. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.624,4 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,95%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,55%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, resta vicino alla parità(-0,07%), e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,24%.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,43%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.210 punti. In lieve ribasso il(-0,39%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il(-0,64%).di Milano si segnala(+8,23%), star della giornata in ascia alle evidenze dle piano, assieme alla controllante(+4,57%).Bene anche(+2,98%) e(+2,67%).Fra più forti ribassi, invece, si segnala, che ha archiviato la seduta a -3,32%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,82%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,36%.di Milano,(+2,53%),(+2,35%),(+1,48%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,29%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,05%.scende dell'1,81%.Calo deciso per, che segna un -1,73%.