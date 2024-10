BPER, Papa: forte impegno per dividend policy migliorata e sostenibile

BPER

(Teleborsa) - Il nuovo piano dimostra un "". Lo ha affermato l'Amministratore Delegato di BPER,, presentando alla comunità finanziaria il nuovo Piano Industriale 2024-2027 "B:Dynamic|Full Value 2027" Papa ha sottolineato che il, e questo si traduce in dividendi cumulati cash per circa 3,2 miliardi di euro tra il 2025 e il 2027, pari a un dividend yield superiore al 15%".Una spinta alla redditività si basa sull'incremento delle commissioni (250 milionidi euro) e alla crescita selettiva dei volumi degli impieghi (300 milioni), che compenseranno il calo del margine di interesse dovuto alla riduzione dei tassi di interesse e dell'effetto dell’Ecobonus (450 milioni). L'AD ha sottolineato che "le, dal 38% attuale". Il Cost/Income è previsto in miglioramento da circa il 52% a fine 2024 a circa il 50% a fine 2027.