BPER, Papa: payout ratio in media al 75%, non vediamo rischi endogeni in esecuzione

BPER

(Teleborsa) - "e quindi esattamente lo stesso tutti gli anni, ma abbiamo una media del 75% nell'arco di piano, che crediamo sia una remunerazione interessante per i nostri azionisti". Lo ha affermato l'Amministratore Delegato di, rispondendo alle domande degli analisti durante la presentazione del nuovo Piano Industriale 2024-2027 "Siamo impegnati a un dividend payout ratio attorno al 75% in media, ovviamente crediamo che saremo in grado di rispettare il piano - ha aggiunto, incalzato sul tema -, gli unici potrebbero essere esogeni come un deterioramento della situazione macroeconomica, di cui eventualmente terremo conto"."In generale, abbiamo una progressione lineare nei numeri del piano, quindi senza, con una progressione anche nell'abbassamento dei costi - ha detto - Inoltre, i benefici degli investimenti si materializzeranno anche dopo il 2027"."Dal 2028 e 2029 ci saranno, con miglioramento addizionale nel cost income ratio", ha aggiunto.nell'arco del piano, sono già stati contabilizzati nel 2023 e 2024 per l'uscita di 1.600 colleghi tramite uscite volontarie", ha sottolineato Papa.