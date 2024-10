BPER vuole aumentare la raccolta gestita del 20%: focus su Cesare Ponti e rete

BPER

(Teleborsa) -è il terzo operatore italiano nel wealth management con circa 300 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela e un'infrastruttura distintiva incentrata su una serie di fabbriche prodotto e sul nuovo assetto organizzativo recentemente adottato. Ora intende accelerare sul segmento, come emerso nel nuovo piano al 2027 , che vede ilsu cui focalizzarsi.Il Gruppo prevede di conseguire ulteriori 100 milioni di euro di commissioni da clienti Private & Wealth, e di(CAGR +7%) in arco di Piano tramite tre principali iniziative.In primis, intende: fornendo soluzioni a valore aggiunto e su misura che possano ottimizzare il profilo rischio-rendimento del portafoglio dei clienti. Il Gruppo si avvarrà anche della collaborazione strategica con, per sviluppare in automatico portafogli personalizzati per la propria clientela cogliendo i vantaggi legati all'utilizzo di Aladdin. Infine, il Gruppo si assicurerà che i private banker possano beneficiare di una dotazione tecnologica best-in-class, che aumenterà il valore per i propri clienti.Inoltre, intende: con più di 50 mila clienti private al suo attivo, la strategia di wealth management di BPER si focalizzerà sulla crescita della produttività, tramite Banca Private Cesare Ponti, grazie anche ai recenti investimenti e al nuovo assetto organizzativo. BPER intende aumentare significativamente gli asset under management, forte degli oltre 350 private banker e dei più di 100 centri private di cui dispone. Il Gruppo farà inoltre leva sulle sinergie tra le direzioni Corporate e Private.Infine, vuoledi BPER, facendo leva anche sulla partnership con il Gruppoper più che raddoppiarne il numero.