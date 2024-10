CCS, il piano "proibitivo" dell'Europa potrebbe presentare un conto da 140 miliardi

(Teleborsa) - La(Carbon Capture and Storage) pianificate in Europa sonosu base commerciale eper essere implementate. Lo sostiene l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), un think tank che si occupa di energia, in un nuovo report sul tema. Sebbene i progetti CCS siano operativi dal 1971, principalmente a supporto delle operazioni di produzione nel settore petrolifero e del gas, la loro applicazione in altri settori industriali sembra ancora lontana dall'essere dimostrata.La cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio () si riferisce a una serie di tecnologie che catturano il carbonio da grandi fonti, come impianti di produzione di energia o impianti industriali che utilizzano combustibili fossili o biomassa come combustibile. Il carbonio catturato viene quindi utilizzato in loco o in un'altra posizione: questa è l'utilizzazione o la "". Se il carbonio non viene utilizzato, si parla di cattura e stoccaggio del carbonio (). In questo scenario, il carbonio viene compresso e trasportato tramite condotte, navi o ferrovie per essere iniettato in formazioni geologiche profonde. Si tratta di giacimenti di petrolio e gas esauriti o falde acquifere saline, che intrappolano l'anidride carbonica (CO2) per lo stoccaggio permanente.Ilè stato il Terrell Natural Gas Processing Plantper catturare e utilizzare la CO2 per il recupero avanzato del petrolio (enhanced oil recovery, EOR) in un vicino giacimento petrolifero. Attualmente sono in funzione 47 strutture commerciali a livello globale, che catturano 50 milioni di tonnellate di CO2 (MtCO2) all'anno, di cui il 73% viene utilizzato per EOR.Attualmente l'Europa haper molteplici settori ad alta intensità di emissioni e si prevede che oltre il 90% delle emissioni di queste strutture provenga da settori in cui la tecnologia è in fase di prototipo o dimostrazione.Dei 195 progetti in attesa,. Degli 11 progetti di cattura in costruzione, due prevedono di utilizzare la CO2 per applicazioni industriali, la destinazione della CO2 di un progetto è sconosciuta, mentre gli altri otto saranno legati a uno dei due nuovi impianti di stoccaggio in fase di sviluppo. Questi due principali progetti di stoccaggio inietteranno la CO2 catturata da diversi siti di emissioni industriali in tutta Europa. Il primo a essere completato sarà il progetto Northern Lights in, che dovrebbe entrare in funzione nel 2025. Il secondo è il progetto Porthos nei, che dovrebbe essere completato nel 2026.Le stime dei costi effettivi per i progetti CCS variano notevolmente e la maggior parte non è di pubblico dominio. Quando si sommano i costi medi di cattura, trasporto offshore e stoccaggio, il, calcola l'IEEFA. Costi di cattura inferiori di 30 dollari per tonnellata o inferiori sono evidenti nell'elaborazione del gas e nei biocarburanti. All'altro estremo della scala, la cattura diretta dall'aria costa in media 238 dollari per tonnellata a causa della difficoltà di elaborazione della CO2 dall'aria e dell'intensità energetica richiesta. Si prevede che inel periodo 2021-2030, molto più bassi del costo medio del CCS in tutti i settori industriali.L'IEEFA stima che il. Questa cifra si basa sul costo medio per tonnellata di CO2 catturata, trasportata e immagazzinata in ogni settore per un periodo di vita di progetto di 20 anni. Mentre gli incentivi finanziari sotto forma di pagamenti ridotti del del sistema di scambio di emissioni (ETS) coprire circa tre quarti dei costi del progetto, il resto dovrà essere sostenuto dai governi. Ciò potrebbe significare che ai contribuenti saranno richiesti fino a 140 miliardi di euro."C'è unadisponibili sui progetti, principalmente perché ce ne sono così pochi e perché il CCS nei settori industriali, escluso il settore petrolifero e del gas, è più teorico che dimostrato", spiega a Teleborsa, analista energetico dell'IEEFA e autore del rapporto. "Al momento, non ci sono progetti "più promettenti" o "economici" in quanto il livello di prontezza tecnologica è basso, la legislazione è agli inizi e i costi sono ancora più alti rispetto all'uso di alternative", aggiunge.Nonostante ciò, leproposte per i progetti CCS europei sono. Circa 90 dovranno essere operativi entro il 2030 nell'Unione Europea e nel Regno Unito affinché entrambi raggiungano i loro obiettivi di cattura del carbonio. Attualmente, ci sono tre progetti CCS operativi nell'Unione Europea e nessuno nel Regno Unito."Raddoppiare gli obiettivi irrealistici rischia di lasciarequando ci si renderà conto che il contributo del CCS al net zero probabilmente fallirà. I policymaker dovrebbero iniziare a lavorare con urgenza per mettere in atto soluzioni più pratiche", afferma Reid.Secondo l'esperto,dovrebbero essere considerate: "Dal lato della domanda, l'uso di energia dovrebbe essere ridotto attraverso una maggiore efficienza, incluso un migliore isolamento per le case e i locali commerciali, ad esempio. Dal lato dell'offerta, si dovrebbe passare più spesso dall'energia fossile a un maggiore utilizzo di elettricità generata da fonti rinnovabili per il riscaldamento, la cucina, i trasporti e gli usi industriali".