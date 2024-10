(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generaleha deliberatoper un valore complessivo di. Sono stati inoltre approvatiIn linea con ilil CdA ha autorizzato nuovidelle imprese italiane in innovazione industriale e in particolare per individuare soluzioni all’avanguardia per la salute delle persone. Più nel dettaglio, le risorse andranno a favore di aziende nazionali affermate a livello globale.Il CdA ha poi dato ilal fine di sosteneree per la realizzazione divolti a migliorare la qualità della vita in Paesi prioritari per la Cooperazione italiana. Si tratta di operazioni condotte in collaborazione con le principali istituzioni che operano nelle aree oggetto dei finanziamenti.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltrecon l’obiettivo di rafforzare l’impegno di Cassa Depositi e Prestiti sia a favore del territorio nazionale che per lo sviluppo sostenibile delle micro, piccole e medie imprese attive principalmente nel continente africano e in particolare nel settore agricolo.