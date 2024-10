Concordato preventivo biennale, Giovani commercialisti: prorogare termini adesione

(Teleborsa) - "Ilrappresenta una livello fiscale, ma non è possibile proporre di continuo nuovi provvedimenti normativi: ciò che serve è, sia per i professionisti che per i contribuenti".E' quanto afferma, presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, "nel ribadire laper gli operatori dopo ogni modifica normativa – nel rispetto delle previsioni dello Statuto del contribuente".Per quesot motivo l'per finalizzare l’adesione al Concordato, a beneficio del nostro lavoro e di una maggiore platea di contribuenti che possano decidere di applicarlo"., consigliere UNGDCEC, rileva che, "con l’approvazione dell’ultimo provvedimento normativo legato al Concordato preventivo biennale, ci troviamo a: e questa volta non si discute più del tono utilizzato per incoraggiare i potenziali beneficiari, ma si assiste a un vero e proprio, dato dalla sensibile riduzione delle soglie perin capo ai soggetti che non aderiranno al Concordato (o che comunque decadranno dalla relativa applicazione), così come a quelli che non usufruiranno della sanatoria introdotta come ulteriore novità. Il tutto a meno di un mese da quello che, ad oggi, è il termine ultimo per aderire o meno alle proposte in questione".rimarcano come “la, pur necessaria, ci lascia l’amaro in bocca: da sempre ribadiamo chea circa un anno dalla chiusura del periodo d’imposta di riferimento rappresenta un; come professionisti non possiamo fare altro che esprimereche ci porta, a ridosso della chiusura di un nuovo anno, ad essere ancora impegnati in attività e adempimenti relativi all’anno precedente, limitando quanto di buono potremmo e vorremmo fare a supporto delle scelte di sviluppo dei nostri clienti".Lì, 10 ottobre 2024