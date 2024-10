Delta Air Lines sconta effetti aggiornamento software e guidance deludente

Delta Air Lines

(Teleborsa) - Seduta incolore perche segna al Nyse un modesto progresso dello 0,16% nel giorno in cui ha pubblicato i risultati del trimestre. La compagnia aerea statunitense ha infatti fornito unasugli utili del trimestre in corso, scontando problemi di sovracapacità ed anche unaNel terzo trimestre dell'anno, Delta ha riportato un, in calo del 26% rispetto agli oltre 1,3 miliardi dell'anno precedente, mentre l'utile operativo si è contratto del 30% a 1,37 miliardi di dollari. A fronte di undi dollari, ipiù che proporzionalmente. I risultati scontano anche gli effetti negativi di unla scorsa estate.Per il trimestre in corso, Delta anticipa una% ed un. La guidance dell'ed ha leggermente deluso le attese.