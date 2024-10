Eventi e scadenze del 10 ottobre 2024

Sabato 05/10/2024

Lunedì 07/10/2024

Martedì 08/10/2024

Mercoledì 09/10/2024

Giovedì 10/10/2024

BPER

Delta Air Lines

Fidia

(Teleborsa) -- Evento promosso da da ABI e ACRI con FEDuF, assieme alle banche italiane. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- L'8ª edizione della Settimana Mondiale dell'Investitore, lanciata dall'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) avrà particolare attenzione ai temi riguardanti Tecnologia e Finanza Digitale, Criptoattività e Finanza Sostenibile. CONSOB partecipa quale membro IOSCO- Auditorium della Tecnica, Roma - Evento mondiale di riferimento per le tecnologie del solare termico a concentrazione. La presidenza di questa trentesima edizione è affidata a ENEA. Interverranno, tra gli altri, il presidente ENEA, Gilberto Dialuce e il direttore generale, Giorgio Graditi- Budapest - Riunione informale dei ministri dell'occupazione, della politica sociale e della salute- Ancona - Riunione ministeriale Salute- Rimini Expo Centre - 61ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive e servizi per il turismo- Cracovia - Il Vertice dei Paesi del Gruppo Arraiolos è la riunione multinazionale informale dei presidenti di alcuni degli stati membri dell'Unione europea. Il Presidente Mattarella parteciperà alla 19ª edizione del Vertice- Lussemburgo - I ministri degli Affari interni punteranno a raggiungere un accordo su una proposta legislativa volta a combattere gli abusi sessuali su minori. Faranno inoltre il punto sullo stato generale dello spazio Schengen e discuteranno dei rimpatri dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo respinti- Roma - Riunione Ministeriale Industria e Innovazione Tecnologica presieduta dal ministro Adolfo Urso- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Palazzo Giureconsulti, Milano - 7ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 171 eventi, 70 locations e 100 relatori. Il titolo di quest'anno è "Il nuovo linguaggio della città. Tra Intelligenza Artificiale ed espressioni umane"- Cipro - L'evento EuroMed 9 riunisce nove paesi mediterranei membri dell'Unione Europea: Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia e Croazia includerà discussioni su innovazione, emissioni zero e il ruolo dei settori pubblico e privato nel migliorare le attività portuali nella regione euro-mediterranea. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni09:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla conferenza per la formazione e la promozione della cultura della sicurezza cibernetica come asset strategico per l’Italia09:00 -- Indagine conoscitiva previdenza integrativa, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti09:30 -- Museo MAXXI, Roma - 2ª edizione dell'evento organizzato da Green Horse Advisory e Althesys che riunisce rappresentanti istituzionali, top management delle principali società energetiche e investitori nel settore delle energie rinnovabili. Tra gli interventi, il ministro Lollobrigida, i presidenti di GSE, Elettricità Futura e Iren e gli AD di Enel Green Power e Italgas Reti11:00 -- Spese per i consumi delle famiglie - Anno 202315:15 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Segretario al Commercio degli Stati Uniti d'America, Gina Raimondo- Asta BOT- Appuntamento: Capital Markets Day. Il nuovo Business Plan sarà presentato alle ore 10.00- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2024