Green Oleo avvia buyback per 800.000 euro

Green Oleo

(Teleborsa) -, società benefit quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili e biodegradabili, ha annunciato che le condizioni di negoziazione per ilsono state verificate, pertanto il programmasenza necessità di attivare un piano di acquisto predeterminato.Il Consiglio di amministrazione aveva approvato l’avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie il 10 maggio 2024, per un, in esecuzione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2024, per unaa far data dalla suddetta autorizzazione.Intanto, in Borsa,, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 0,935 euro, con un calo dello 0,53%.